«Крокус» после теракта сменил ЧОП и поднял зарплаты охранникам

Компания Crocus Group наняла новое частное охранное предприятие (ЧОП) после того, как предыдущее лишили лицензии. На деле сменилось только название и условия труда.

О смене ЧОП сообщает РИА Новости 10 июля. Вместо ликвидированного «Крокус профи» теперь работает «Авангард». По словам одного из сотрудников новой службы охраны, в «Авангард» перевели всех из «Крокус профи», при этом у охранников улучшились условия труда и стала выше зарплата. В базе данных юрлиц можно найти ЧОП «Авангард», учредителем которого является то же лицо, что у «Крокус профи».