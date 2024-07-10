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    «Крокус» после теракта сменил ЧОП и поднял зарплаты охранникам

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    5 комментариев

    Компания Crocus Group наняла новое частное охранное предприятие (ЧОП) после того, как предыдущее лишили лицензии. На деле сменилось только название и условия труда.

    О смене ЧОП сообщает РИА Новости 10 июля. Вместо ликвидированного «Крокус профи» теперь работает «Авангард». По словам одного из сотрудников новой службы охраны, в «Авангард» перевели всех из «Крокус профи», при этом у охранников улучшились условия труда и стала выше зарплата. В базе данных юрлиц можно найти ЧОП «Авангард», учредителем которого является то же лицо, что у «Крокус профи».

    ЧОП охраняет ТЦ «VEGAS Крокус Сити», ТРК «VEGAS Каширское» и гипермаркеты «Твой Дом».

    Ранее сообщалось, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не будет.

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, погибли 144 человека, 551 человек пострадал. В рамках уголовных дел, связанных с этим терактом, арестованы 18 человек.

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    Комментарии 5

    Zнаворотник10 Июл 2024 в 12:07
    а ведь никто не понёс наказание ни за горючие материалы из которых было это построено, ни за отсутствие пожарной сигнализации и сопутствующих, ни сотрудники мэвэдэ которые спешно ретировались и которые тупо не поехали, ну и естественно сам владелец этого склепа.
    +8−0
    Snow*10 Июл 2024 в 12:01
    наградили доблестных охранников
    +2−0
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