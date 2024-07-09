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    Парламент Финляндии принял в первом чтении закон, который может открыть границы с Россией

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    10 комментариев

    Парламент Финляндии 9 июля рассмотрел в первом чтении закон о выдворении, принятие которого, по мнению властей Суоми, позволяет ставить вопрос об открытии границы с Россией — хотя бы частично.

    Дебаты, начавшиеся в 12:00, длились более семи часов. В итоге законопроект получил необходимое одобрение простого большинства депутатов. Финальное, второе чтение состоится уже в эту пятницу, последний рабочий день весенней сессии финского парламента.

    Официальное название законопроекта — Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией, но политики и финские СМИ используют термин «закон о выдворении» (käännytyslaki). С его помощью власти Финляндии рассчитывают справиться с резким увеличением потока просителей политического убежища, из-за которого в конце 2023 года было принято решение полностью закрыть границу с Россией.

    Закон позволит финским пограничникам разворачивать мигрантов, если их сочтут серьезной угрозой национальной безопасности. Вблизи границы появятся специальные центры, где просители убежища будут ожидать рассмотрения своих заявлений. При необходимости выдворение можно будет осуществить принудительно.

    На некоторых пограничных пунктах заявления могут не приниматься вовсе.

    Принятие закона о выдворении в дальнейшем позволит рассмотреть вопрос об открытии границы Финляндии с Россией, заявил 26 июня президент Финляндии Александер Стубб.

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    Комментарии 10

    Виктор Ерёмин09 Июл 2024 в 21:13
    Браво, Суоми! Удачи и успехов в начинании!
    +1−0
    Fedorov198309 Июл 2024 в 21:07
    а визы?
    +0−0
    Artimenga09 Июл 2024 в 21:03
    А нам зачем это? Массового туризма за пресловутым ферри не будет больше.
    Разве что приехать продать коттедж американцам из НАТО за рубли))
    +0−1
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