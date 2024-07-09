Парламент Финляндии принял в первом чтении закон, который может открыть границы с Россией

Парламент Финляндии 9 июля рассмотрел в первом чтении закон о выдворении, принятие которого, по мнению властей Суоми, позволяет ставить вопрос об открытии границы с Россией — хотя бы частично.



Дебаты, начавшиеся в 12:00, длились более семи часов. В итоге законопроект получил необходимое одобрение простого большинства депутатов. Финальное, второе чтение состоится уже в эту пятницу, последний рабочий день весенней сессии финского парламента.

Официальное название законопроекта — Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией, но политики и финские СМИ используют термин «закон о выдворении» (käännytyslaki). С его помощью власти Финляндии рассчитывают справиться с резким увеличением потока просителей политического убежища, из-за которого в конце 2023 года было принято решение полностью закрыть границу с Россией.