Петербурженка в метро столкнулась с той же опасностью, что и пилоты

В петербургском метро неизвестный ослепил 38-летнюю пассажирку, об этом 9 июля стало известно «Фонтанке».

Накануне пассажирка спускалась на эскалаторе на станции «Петроградская», когда неизвестный внезапно ослепил ее красным лазером. Женщина обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали фотоофтальмию — ожоговую травму глаза.

В разговоре с «Фонтанкой» пострадавшая подтвердила инцидент. «Я подала заявление в полицию. На скорой помощи была доставлена в офтальмологический травмпункт. После проверки зрения выявились изменения в глазах как следствие воздействия излучением, выписаны капли», — сообщила собеседница издания.