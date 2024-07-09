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    Петербурженка в метро столкнулась с той же опасностью, что и пилоты

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    3 комментария

    В петербургском метро неизвестный ослепил 38-летнюю пассажирку, об этом 9 июля стало известно «Фонтанке».

    Накануне пассажирка спускалась на эскалаторе на станции «Петроградская», когда неизвестный внезапно ослепил ее красным лазером. Женщина обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали фотоофтальмию — ожоговую травму глаза.

    В разговоре с «Фонтанкой» пострадавшая подтвердила инцидент. «Я подала заявление в полицию. На скорой помощи была доставлена в офтальмологический травмпункт. После проверки зрения выявились изменения в глазах как следствие воздействия излучением, выписаны капли», — сообщила собеседница издания.

    Часто мощными указками злоумышленники слепят пилотов взлетающих или приземляющихся самолетов, мешая им тем самым нормально завершить манёвр. Какой мощности была лазерная указка, ослепившая женщину, неизвестно.

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    Комментарии 3

    случайный_5e4ce4e84d5e309 Июл 2024 в 17:13
    там камеры с распознаванием лиц, было бы желание
    +0−0
    ixform09 Июл 2024 в 17:00
    это по аналогии с битами - биты есть, а бейсбола нет
    указки 2 Вт есть, но нужны они гражданским для каких угодно задач и понятия не известно даже каких зато пилоты и теперь метро.. пассажиры.. я вот думаю это всё одно и тоже и называется входящий контроль товары на рынок попадают с разрешения регулятора и вот он-то и разрешает ввозить указки против пилотов и пассажиров метро, удлинители с евро-вилкой из вонючей пластмассы самой дешевой для экономии, смартфоны по три тыщи которые работают плохо и медленно.. но правда работают.. зато шпионское оборудование прям на почте заластать могут за джэпээс трэкер.. то есть у ФСБ есть список того чо им интересно, но нет пост обработки полного списка на предмет ингредиентов состава в виду сложности и запутанности дороговизны проблем по лабораторному анализу ведомства, аналогично по переработке батареек - завод есть а утильсбора нет и вот они валяются везде
    +0−0
    Дондигидон09 Июл 2024 в 16:39
    Ставлю на аульных.
    +2−1
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