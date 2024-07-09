Песков высказался по поводу приговора Беркович и Петрийчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу приговора для драматурга и автора пьесы Светланы Петрийчук и режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгении Беркович.



«Вы знаете, в Кремле мы никогда не комментируем решение суда, не будем делать это и сейчас», — сказал Дмитрий Песков.



8 июля Второй Западный окружной военный суд признал Беркович и Петрийчук виновными по статье об оправдании терроризма. Обеих приговорили к шести годам лишения свободы. До этого больше года женщины находились в СИЗО.



Адвокат Ксения Карпинская после заседания заявила, что намерена обжаловать приговор. «Девочки абсолютно не виновны», — сказала Карпинская.

