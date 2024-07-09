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    Песков высказался по поводу приговора Беркович и Петрийчук

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    13 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу приговора для драматурга и автора пьесы Светланы Петрийчук и режиссера спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгении Беркович.

    «Вы знаете, в Кремле мы никогда не комментируем решение суда, не будем делать это и сейчас», — сказал Дмитрий Песков.

    8 июля Второй Западный окружной военный суд признал Беркович и Петрийчук виновными по статье об оправдании терроризма. Обеих приговорили к шести годам лишения свободы. До этого больше года женщины находились в СИЗО.

    Адвокат Ксения Карпинская после заседания заявила, что намерена обжаловать приговор. «Девочки абсолютно не виновны», — сказала Карпинская.

    Евгения Беркович и Светлана Петрийчук не признали свою вину.

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    Беркович и ПетрийчукЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукДмитрий ПесковСуд
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    Комментарии 13

    AndrewBarsik09 Июл 2024 в 12:07
    Рассмешил Песков: "..не комментируем решение суда". Пресс-секретарь Президента, а не знает, что в России уже много лет нет никаких судов. Есть дома беззакония с безграмотными тётками в чёрных скорбных одеяниях, безропотно проштамповывающими хотелки кривдохранителей. чиновников, монополистов.
    +4−0
    28206267509 Июл 2024 в 11:59
    Частичная беременность?
    +0−0
    0710195209 Июл 2024 в 11:57
    Не того спросили. Нужно дать слово Медведеву, предарительно налив ему норму
    +1−0
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