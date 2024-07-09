Театр Романа Виктюка под руководством Константина Богомолова сменил название

Театр Романа Виктюка, худруком которого стал Константин Богомолов, сменил название и отныне называется Театр — Сцена «Мельников». Об этом сообщили 8 июля новый художественный руководитель и дирекция театра.

Переименовано культурное учреждение было в честь его создателя, русского архитектора Константина Мельникова, который был автором и архитектором Дома культуры имени Русакова, куда переехал Театр Романа Виктюка в 1996 году.

По словам руководства, в театре, «опирающемся на многообразные традиции русского драматического искусства — от психологических до формотворческих» — будут работать режиссеры, «исповедующие разные стили и эстетики».