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    Театр Романа Виктюка под руководством Константина Богомолова сменил название

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    1 комментарий

    Театр Романа Виктюка, худруком которого стал Константин Богомолов, сменил название и отныне называется Театр — Сцена «Мельников». Об этом сообщили 8 июля новый художественный руководитель и дирекция театра.

    Переименовано культурное учреждение было в честь его создателя, русского архитектора Константина Мельникова, который был автором и архитектором Дома культуры имени Русакова, куда переехал Театр Романа Виктюка в 1996 году.

    По словам руководства, в театре, «опирающемся на многообразные традиции русского драматического искусства — от психологических до формотворческих» — будут работать режиссеры, «исповедующие разные стили и эстетики».

    В тоже время, «ряд спектаклей уйдут из репертуара, одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время», отметили представители обновленного театра.

    По информации РБК, уже сняты следующие спектакли Виктюка - «Служанки», «Последняя любовь Дон Жуана», «Несравненная!», «Маскарад Маркиза де Сада» - и других режиссеров: «Венецианка» Неведрова и «Лакейские игры» Карпушина.

    В июне 2023 года Константин Богомолов был назначен худруком Театра Виктюка, сохранив за собой такой же пост в Театре на Бронной.

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    Комментарии 1

    Wiring09 Июл 2024 в 00:18
    Собздик следы заметает..
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