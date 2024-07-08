Улицу Седова реконструируют, чтобы подключить к Широтной магистрали. Там будет велодорожка

Петербургская дирекция транспортного строительства ищет подрядчика, который спроектирует реконструкцию улицы Седова. Она должна подключиться к Широтной магистрали, которая пойдет дальше через Неву.



Конкурс объявлен в пятницу, 5 июля, стартовая стоимость — 33 млн рублей. Речь идет о разработке проектной документации для реконструкции ул. Седова от Смоляной ул. с подключением к Широтной магистрали скоростного движения.



«Фонтанка» рассказывала о планах реконструировать эту часть ул. Седова протяженностью 600 метров. Среди прочего с южной стороны ее появится велодорожка.



В данный момент идет перепроектирование этапов Широтной магистрали на левом берегу Невы, одна из задач — оптимизировать габариты пролетных строений и эстакад. В районе Глухоозерского шоссе заканчивается один из этапов (расчетной стоимостью 32 млрд) и начинается другой — до Союзного проспекта с мостом через Неву, его оценивают в 82 млрд



Подробнее о том, сколько будет стоить строительство ШМСД и в какие сроки оно планируется — читайте на «Фонтанке». О том, как достраивается первый этап Широтной магистрали (то есть Витебская развязка ЗСД), — здесь.

