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    Улицу Седова реконструируют, чтобы подключить к Широтной магистрали. Там будет велодорожка

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    3 комментария

    Петербургская дирекция транспортного строительства ищет подрядчика, который спроектирует реконструкцию улицы Седова. Она должна подключиться к Широтной магистрали, которая пойдет дальше через Неву.

    Конкурс объявлен в пятницу, 5 июля, стартовая стоимость — 33 млн рублей. Речь идет о разработке проектной документации для реконструкции ул. Седова от Смоляной ул. с подключением к Широтной магистрали скоростного движения.

    «Фонтанка» рассказывала о планах реконструировать эту часть ул. Седова протяженностью 600 метров. Среди прочего с южной стороны ее появится велодорожка.

    В данный момент идет перепроектирование этапов Широтной магистрали на левом берегу Невы, одна из задач — оптимизировать габариты пролетных строений и эстакад. В районе Глухоозерского шоссе заканчивается один из этапов (расчетной стоимостью 32 млрд) и начинается другой — до Союзного проспекта с мостом через Неву, его оценивают в 82 млрд

    Подробнее о том, сколько будет стоить строительство ШМСД и в какие сроки оно планируется — читайте на «Фонтанке». О том, как достраивается первый этап Широтной магистрали (то есть Витебская развязка ЗСД), — здесь.

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    Комментарии 3

    Су Люк Ын08 Июл 2024 в 18:13
    каков же Позор! пока все думающие Люди, представители Простого народа борятся с самокатами, велосипедами, эти Целую дорожку решили им Начертить!
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