Представитель транспортной прокуратуры провел прием петербуржцев в «Ласточке»

Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов встретился с петербуржцами, чтобы обсудить проблемы электропоездов. Прием организовали в «Ласточке». Об этом сообщили в понедельник, 8 июля, в пресс-службе прокуратуры.



Встреча с пассажирами состоялась в электричке сообщением Санкт-Петербург — Выборг. Ее инициатором стал Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. Он поручил своему заместителю обсудить с пассажирами беспокоящие их проблемы, с которыми те сталкиваются в электропоездах.