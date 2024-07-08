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    Представитель транспортной прокуратуры провел прием петербуржцев в «Ласточке»

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    Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Павел Массонов встретился с петербуржцами, чтобы обсудить проблемы электропоездов. Прием организовали в «Ласточке». Об этом сообщили в понедельник, 8 июля, в пресс-службе прокуратуры.

    Встреча с пассажирами состоялась в электричке сообщением Санкт-Петербург — Выборг. Ее инициатором стал Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. Он поручил своему заместителю обсудить с пассажирами беспокоящие их проблемы, с которыми те сталкиваются в электропоездах.

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    Посетившие встречу выразили свои опасения относительно состояния электричек, соблюдения прав инвалидов, изменений в расписании и задержек пригородных поездов, а также потребовали усиления мер безопасности для людей при пересечении железнодорожных путей. При этом были жалобы на нарушения при продаже билетов в кассах Финляндского вокзала и через интернет. Отметили и то, что на некоторых станциях платформы находятся значительно ниже ступеней вагонов «Ласточки».

    Как итог — будут организованы проверки.

    Как подчеркивают в пресс-службе, практика разговоров с населением отличается эффективностью: «Диалог с гражданами позволяет прокурорам оперативно реагировать на нарушения закона».

    Так, к Павлу Массонову обращались жители Волхова с просьбой проверить состояние платформы железнодорожной станции Волховстрой-1. После проверки обнаружили нарушения, которые вскоре были устранены: для охраны вокзала разработали рекомендации по досмотру маломобильных граждан, отремонтировали кнопку вызова помощи инвалидам, а также обустроили платформы шуц-линией из брусчатки.

    Ранее пассажиры электропоездов, следующих из Петербурга в направлении Кузнечного и обратно, сидели в своих вагонах без движения более часа. Как выяснила «Фонтанка», финляндское направление Российских железных дорог стояло из-за неисправности контактной сети — отсутствовало напряжение.

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    Транспортная прокуратура
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