Девять водоемов в Петербурге признали непригодными для купания

В Петербурге провели анализ качества воды акваторий, расположенных в черте города. Как итог — девять водоемов, в том числе 24 пляжа, не соответствуют санитарным нормам. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
За минувшую неделю исследовали 144 образца воды из различных водоемов для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические параметры. Результаты анализа оказались неутешительными: качество воды в девяти акваториях не соответствует санитарным нормам на всех 24 пляжах.
«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — подчеркивают в пресс-службе.
Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, из-за глотка воды из водоемов, непрошедших проверку на качество, можно подхватить острые кишечные и энтеровирусные инфекции, а также
С начала мониторинга в 2024 году результаты проверок водоемов не показывают утешительных результатов. Так, если к началу июня безопасно купаться можно было в трех петербургских озерах, то неделю спустя из них в «зеленом» списке осталось всего лишь одно. С июля в Петербурге не осталось ни одного пригодного для купания водоема.
В Ленобласти по состоянию на конец июня пригодными для купания признали только восемь водоемов из 41. В начале июня их количество составляло 12.