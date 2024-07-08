Девять водоемов в Петербурге признали непригодными для купания

В Петербурге провели анализ качества воды акваторий, расположенных в черте города. Как итог — девять водоемов, в том числе 24 пляжа, не соответствуют санитарным нормам. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.



За минувшую неделю исследовали 144 образца воды из различных водоемов для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические параметры. Результаты анализа оказались неутешительными: качество воды в девяти акваториях не соответствует санитарным нормам на всех 24 пляжах.

