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    Девять водоемов в Петербурге признали непригодными для купания

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    7 комментариев

    В Петербурге провели анализ качества воды акваторий, расположенных в черте города. Как итог — девять водоемов, в том числе 24 пляжа, не соответствуют санитарным нормам. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

    За минувшую неделю исследовали 144 образца воды из различных водоемов для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические параметры. Результаты анализа оказались неутешительными: качество воды в девяти акваториях не соответствует санитарным нормам на всех 24 пляжах.

    «Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — подчеркивают в пресс-службе.

    Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, из-за глотка воды из водоемов, непрошедших проверку на качество, можно подхватить острые кишечные и энтеровирусные инфекции, а также гепатит А.

    С начала мониторинга в 2024 году результаты проверок водоемов не показывают утешительных результатов. Так, если к началу июня безопасно купаться можно было в трех петербургских озерах, то неделю спустя из них в «зеленом» списке осталось всего лишь одно. С июля в Петербурге не осталось ни одного пригодного для купания водоема.

    В Ленобласти по состоянию на конец июня пригодными для купания признали только восемь водоемов из 41. В начале июня их количество составляло 12.

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    Комментарии 7

    25346053108 Июл 2024 в 18:49
    Фекальные воды Крыма и Сочи не лучше.
    +0−1
    triton197708 Июл 2024 в 18:17
    Ну все вышеперечисленное из инфекций и многое другое к сожалению всегда "актуально" и для городских фонтанов, в которые многие горожане не прочь "окунуться" в жаркий период))
    +0−0
    26078660108 Июл 2024 в 18:12
    А что в Питере есть водоем где можно искупаться и ничего не подхватить?!
    +3−0
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