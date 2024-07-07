В понедельник в Москве ждут индийского премьера. Путин и Моди обсудят денежные переводы между странами

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят денежные переводы между двумя странами в ходе визита главы индийского правительства в Москву. Об этом
Стороны также обсудят сотрудничество в сфере энергетики и обороны и увеличении индийских инвестиций в развитие морского коридора Владивосток — Ченнаи, но вопрос разработки механизма быстрых переводов между странами, по информации источников издания, является ключевым.
Необходимость таких механизмов назрела после отключения российских банков от SWIFT и беспрецедентного всплеска двусторонней торговли после начала специальной военной операции на Украине.
Ожидается, что по итогам переговоров в России могут появиться карты национальной платежной системы Индии RuPay, а в Индии — карты платежной системы «Мир».
Официальный визит в Россию Моди состоится 8–9 июля, сообщал Кремль. Запад внимательно следит за визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
После июньских выборов Нарендра Моди возглавил индийское правительство уже в третий раз.
В мае Россия решила проблему с миллиардами рупий, скопившихся на специальных счетах в индийских банках с 2022 года, когда Нью-Дели начал активно скупать дисконтную российскую нефть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл отсутствие взаиморасчетов с Индией проблемой и говорил, что эти деньги «необходимо использовать, а для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты».