В понедельник в Москве ждут индийского премьера. Путин и Моди обсудят денежные переводы между странами

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят денежные переводы между двумя странами в ходе визита главы индийского правительства в Москву. Об этом 7 июля пишет Economic Times.

Стороны также обсудят сотрудничество в сфере энергетики и обороны и увеличении индийских инвестиций в развитие морского коридора Владивосток — Ченнаи, но вопрос разработки механизма быстрых переводов между странами, по информации источников издания, является ключевым.

Необходимость таких механизмов назрела после отключения российских банков от SWIFT и беспрецедентного всплеска двусторонней торговли после начала специальной военной операции на Украине.

