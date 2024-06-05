Реклама

    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.56
    Реклама

    Премьер-министр Индии подал в отставку. В стране завершились выборы, которые шли 44 дня

    1201
    1 комментарий

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе с кабмином, и президент страны Драупади Мурму принял ее. Об этом 5 июня сообщил секретариат главы государства.

    Премьер-министр и кабинет министров продолжат работу до вступления в должность нового правительства, которое, скорее всего, вновь возглавит Нарендра Моди — уже в третий раз.

    На парламентских выборах, которые проходили в семь этапов и заняли 44 дня, Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест и не смогла добиться абсолютного большинства в парламенте. 234 места достались оппозиции.

    БДП планировала взять 400 мест, делая акцент на персоне лидера и его личных качествах, но результат оказался ниже ожиданий: на него могли повлиять вводимые властями ограничения на работу оппозиционных партий и точечные репрессии, которые, однако, не исказили прозрачность электоральных процедур и подсчет голосов.

    Накануне Нарендра Моди заявил, что уделит основное внимание проблемам женщин и бедных и продолжит борьбу с коррупцией.

    20 мая Моди заявил, что страна намерена принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нарендра МодиИндияВыборы
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    ProstoZloy05 Июн 2024 в 13:45
    44 дня! Эллочка кусает локти от досады ;)
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close