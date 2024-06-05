Премьер-министр Индии подал в отставку. В стране завершились выборы, которые шли 44 дня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку вместе с кабмином, и президент страны Драупади Мурму принял ее. Об этом 5 июня сообщил секретариат главы государства.
Премьер-министр и кабинет министров продолжат работу до вступления в должность нового правительства, которое, скорее всего, вновь возглавит Нарендра Моди — уже в третий раз.
На парламентских выборах, которые проходили в семь этапов и заняли 44 дня, Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента. При этом БДП получила только 240 мест и не смогла добиться абсолютного большинства в парламенте. 234 места достались оппозиции.
БДП планировала взять 400 мест, делая акцент на персоне лидера и его личных качествах, но результат оказался ниже ожиданий: на него могли повлиять вводимые властями ограничения на работу оппозиционных партий и точечные репрессии, которые, однако, не исказили прозрачность электоральных процедур и подсчет голосов.
Накануне Нарендра Моди заявил, что уделит основное внимание проблемам женщин и бедных и продолжит борьбу с коррупцией.
20 мая Моди заявил, что страна намерена принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.