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    Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба

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    Отдел фетв Дагестана после анализа шариатских текстов заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба. Локальный запрет может быть введен в определенных ситуациях из соображений безопасности и будет носить временный характер, сообщает 2 июля пресс-служба муфтията Дагестана.

    Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, сообщил заммуфтия республики РИА Новости.

    Ранее муфтий республики Ахмед Абдулаев в ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками анонсировал фетву, запрещающую никаб.

    Ранее Сергей Меликов рассказал о травле врача после просьбы к пациентке снять никаб. Недавно в ходе Петербургского международного юридического форума глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался об исламской одежде для женщин и поддержал идею запретить ношение никаба.

    В исламе фетвой называют решение, выносимое муфтием, факихом или алимом по какому-либо вопросу. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая все лицо, за исключением узкой прорези для глаз.

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