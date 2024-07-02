Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба

Отдел фетв Дагестана после анализа шариатских текстов заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета ношения никаба. Локальный запрет может быть введен в определенных ситуациях из соображений безопасности и будет носить временный характер, сообщает 2 июля пресс-служба муфтията Дагестана.



Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, сообщил заммуфтия республики РИА Новости.



Ранее муфтий республики Ахмед Абдулаев в ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками анонсировал фетву, запрещающую никаб.