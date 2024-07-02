Отравившуюся салатом артистку Мариинского театра выписали из московской больницы

Скрипачку оркестра Мариинского театра, которую госпитализировали во время гастролей в Москве, выписали из больницы. Она восстанавливается дома в Петербурге, сообщили 2 июля «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского.



Напомним, 13 июня девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки «Самокат». В течение трех дней у нее были странные симптомы, а на третий стало заметно хуже.

В московской больнице врачи сразу спросили, не ела ли она салат «Лобио» из «Самоката», а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу и поместили в реанимацию. Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.

