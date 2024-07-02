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    В Петербурге завершился сезон белых ночей. Каждый его момент можно рассмотреть на таймлапсе с камер «Лахта Центра»: видео

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    В Санкт-Петербурге во вторник завершился официальный сезон белых ночей, который длился с 11 июня по 2 июля. По этому случаю в социальных сетях «Лахта Центра» выложили видео с камер, установленных на небоскребе, смонтированные в один таймлапс-ролик.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    На кадрах можно рассмотреть каждый момент «сезона белых ночей» — «от первой до последней короткой летней ночи», как сообщают создатели ролика. Все они уместились всего лишь в одну минуту.

    Накануне во время дождя с грозой в Лахта Центр ударила молния. Посмотрите, как это засняли видеокамеры.

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    Лахта ЦентрКамерыВидеоТаймлапсБелые ночи
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