В Петербурге завершился сезон белых ночей. Каждый его момент можно рассмотреть на таймлапсе с камер «Лахта Центра»: видео

В Санкт-Петербурге во вторник завершился официальный сезон белых ночей, который длился с 11 июня по 2 июля. По этому случаю в социальных сетях «Лахта Центра» выложили видео с камер, установленных на небоскребе, смонтированные в один таймлапс-ролик.
На кадрах можно рассмотреть каждый момент «сезона белых ночей» — «от первой до последней короткой летней ночи», как сообщают создатели ролика. Все они уместились всего лишь в одну минуту.
Накануне во время дождя с грозой в Лахта Центр ударила молния. Посмотрите, как это засняли видеокамеры.