«Фрунзенская» не устоит. Смольный не собирается делать станцию памятником

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры откажется включать станцию метро «Фрунзенская» в охраняемый реестр. Она уже закрыта на полную реконструкцию, но трогать ее пока нельзя.



Проект распоряжения опубликован 2 июля. «На основании заключения о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится там. Соответственно, со здания снимут и временный статус объекта, у которого есть признаки ОКН.



Напомним, станция 1961 года постройки закрыта с 1 июня. Ее полностью снесут, а на ее месте появится здание с двумя подземными и пятью надземными этажами, где, помимо вестибюля, разместится единый диспетчерский центр метрополитена. Однако 5 июня поступила заявка на включение «Фрунзенской» в реестр объектов культурного наследия. После этого комитет начал работу по установлению историко-культурной ценности здания. До принятия распоряжения об отказе демонтировать объект нельзя.