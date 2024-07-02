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    «Фрунзенская» не устоит. Смольный не собирается делать станцию памятником

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    Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры откажется включать станцию метро «Фрунзенская» в охраняемый реестр. Она уже закрыта на полную реконструкцию, но трогать ее пока нельзя.

    Проект распоряжения опубликован 2 июля. «На основании заключения о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится там. Соответственно, со здания снимут и временный статус объекта, у которого есть признаки ОКН.

    Напомним, станция 1961 года постройки закрыта с 1 июня. Ее полностью снесут, а на ее месте появится здание с двумя подземными и пятью надземными этажами, где, помимо вестибюля, разместится единый диспетчерский центр метрополитена. Однако 5 июня поступила заявка на включение «Фрунзенской» в реестр объектов культурного наследия. После этого комитет начал работу по установлению историко-культурной ценности здания. До принятия распоряжения об отказе демонтировать объект нельзя.

    Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию с 1 июня (как и «Удельную» на ремонт), изменив схему движения наземного транспорта. Первый этап реконструкции закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. Нынешний вестибюль был построен в 1961 году по типовому проекту А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой, как и «Электросила» с «Парком Победы». Вместо него появится семиэтажное здание с пятью наземными этажами, в котором, помимо станции, разместят единый диспетчерский центр метрополитена.

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