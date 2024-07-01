«Уехал, проклиная меня». Петербуржцы пожаловались на пекло в автобусе и грозного водителя

Водитель автобуса заставил пассажиров изнывать от жары, отказавшись включать кондиционер. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.
Днем петербуржцы ехали по маршруту 225 и мучились от духоты, на информационном экране виднелись хоть и не рекордные, но неприятные
«Через несколько остановок я вышел, сфоткал его номер, и он [водитель] начал угрожать кулаками — вроде как предлагал подраться. Я ему тоже предложил, но он не захотел и уехал, проклиная меня последними словами и тряся кулаками. А люди там сидят все изнеможенные», — делится один из пассажиров.
Судя по открытым данным, автобус
При этом, согласно соцстандарту транспортного обслуживания, температура в транспорте должна быть не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже
В мае 2024 года на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5239 транспортных средств. Как итог — нашли 392 нарушения.
«Фонтанка» 28 июня писала про автобус, где изнывающим от жары пассажирам табло показывало экстремальные
В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах коммерческих перевозчиков граждане могут обращаться в ГКУ «Организатор перевозок» по телефону
Также граждане могут разместить обращение на сайте учреждения. В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» пассажиры могут обращаться на предприятие по телефону