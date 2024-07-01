    Сейчас

    +32˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +32˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 32

    4 м/с, южн

    749мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.75eur92.42
    СРОЧНО

    Стихия в Петербурге, рухнул кран

    «Уехал, проклиная меня». Петербуржцы пожаловались на пекло в автобусе и грозного водителя

    2524
    9 комментариев

    Водитель автобуса заставил пассажиров изнывать от жары, отказавшись включать кондиционер. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.

    Днем петербуржцы ехали по маршруту 225 и мучились от духоты, на информационном экране виднелись хоть и не рекордные, но неприятные +39 градусов (во всяком случае, когда автобус был в районе Владимирской площади). Водитель, у которого отсутствовала карточка с личными данными (Ф.И.О., фотография), по словам пассажиров, отказался включать кондиционер, несмотря на просьбы. После того как один из мужчин решил сфотографировать номер автобуса, водитель якобы начал возмущаться.

    «Через несколько остановок я вышел, сфоткал его номер, и он [водитель] начал угрожать кулаками — вроде как предлагал подраться. Я ему тоже предложил, но он не захотел и уехал, проклиная меня последними словами и тряся кулаками. А люди там сидят все изнеможенные», — делится один из пассажиров.

    ПоделитьсяПоделиться

    Судя по открытым данным, автобус № 225 обслуживает ООО «Домтрансавто», но перевозчик не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

    При этом, согласно соцстандарту транспортного обслуживания, температура в транспорте должна быть не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

    В мае 2024 года на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5239 транспортных средств. Как итог — нашли 392 нарушения.

    «Фонтанка» 28 июня писала про автобус, где изнывающим от жары пассажирам табло показывало экстремальные +45 градусов.

    В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах коммерческих перевозчиков граждане могут обращаться в ГКУ «Организатор перевозок» по телефону (812) 576–55–55 — прием обращений граждан по работе общественного транспорта. Телефон размещен в «Блоке служебной информации», расположенном рядом с кабиной водителя на всех транспортных средствах, выполняющих пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Санкт-Петербурга.

    Также граждане могут разместить обращение на сайте учреждения. В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» пассажиры могут обращаться на предприятие по телефону (812) 458–75–74.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close