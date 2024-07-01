«Уехал, проклиная меня». Петербуржцы пожаловались на пекло в автобусе и грозного водителя

Водитель автобуса заставил пассажиров изнывать от жары, отказавшись включать кондиционер. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил «Фонтанке» один из пассажиров.

Днем петербуржцы ехали по маршруту 225 и мучились от духоты, на информационном экране виднелись хоть и не рекордные, но неприятные +39 градусов (во всяком случае, когда автобус был в районе Владимирской площади). Водитель, у которого отсутствовала карточка с личными данными (Ф.И.О., фотография), по словам пассажиров, отказался включать кондиционер, несмотря на просьбы. После того как один из мужчин решил сфотографировать номер автобуса, водитель якобы начал возмущаться.

«Через несколько остановок я вышел, сфоткал его номер, и он [водитель] начал угрожать кулаками — вроде как предлагал подраться. Я ему тоже предложил, но он не захотел и уехал, проклиная меня последними словами и тряся кулаками. А люди там сидят все изнеможенные», — делится один из пассажиров.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Судя по открытым данным, автобус № 225 обслуживает ООО «Домтрансавто», но перевозчик не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

При этом, согласно соцстандарту транспортного обслуживания, температура в транспорте должна быть не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов .

В мае 2024 года на соблюдение температурного режима в Петербурге проверили 5239 транспортных средств. Как итог — нашли 392 нарушения.



«Фонтанка» 28 июня писала про автобус, где изнывающим от жары пассажирам табло показывало экстремальные +45 градусов .

В случае нарушения температурного режима (неработающий кондиционер) в автобусах коммерческих перевозчиков граждане могут обращаться в ГКУ «Организатор перевозок» по телефону (812) 576–55–55 — прием обращений граждан по работе общественного транспорта. Телефон размещен в «Блоке служебной информации», расположенном рядом с кабиной водителя на всех транспортных средствах, выполняющих пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на территории Санкт-Петербурга.

