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    Фонтанка SUP

    Фонтанка CUP всё ближе. Регистрационный взнос на гонку повышается

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    До открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось чуть больше месяца. Как мы предупреждали, с 1 июля стоимость участия повысилась, но к гонке еще можно присоединиться.

    Соревнования пройдут 3 августа 2024 года — они начнутся перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км. Райдерам предстоит пройти по рекам, каналам и под десятками мостов. Цена регистрационного взноса — 3500 рублей. Торопитесь присоединиться: мы остановим регистрацию 31 июля либо раньше, если все слоты разберут.

    Призеров и победителей гонки ждут кубки, медали и денежные призы. Их размер, к слову, недавно увеличили — общий призовой фонд составляет более 200 тысяч рублей.

    Сразиться с соперниками можно в одной из двух категорий: «Профи» и «Любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий спортсмен, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.

    После завершения гонки все желающие смогут еще раз без дополнительной регистрации пройти дистанцию. Но уже не на скорость, а вместе с участниками карнавального заплыва Фонтанка SUP.

    Если вы хотите посоревноваться с лучшими райдерами страны, присоединяйтесь прямо сейчас. Количество слотов ограничено.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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