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    Фонтанка SUP

    Сейчас — выгоднее всего. Успейте зарегистрироваться на гонку Фонтанка CUP до повышения цен

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP продолжается. Если вы хотите сразиться с лучшими райдерами страны за ценные призы, присоединяйтесь прямо сейчас — с 1 июля стоимость участия повысится.

    Гонка пройдет 3 августа 2024 года — она начнется перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км. Райдерам предстоит пройти по рекам, каналам и под десятками мостов.

    Участники будут бороться за кубки, медали и денежные призы (их размер недавно увеличили) в двух категориях — «Профи» и «Любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий спортсмен, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.

    После завершения гонки те, у кого останутся силы и желание, могут еще раз без дополнительной регистрации пройти дистанцию, но уже не на скорость, а вместе с участниками карнавального заплыва Фонтанка SUP.

    Количество слотов ограничено, а участие в гонке — платное. Не упустите возможности приобрести слот по минимальной цене. Подробнее о правилах читайте здесь.

    Генеральный партнер открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — Торговая сеть «ДИКСИ».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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