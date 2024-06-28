Сейчас — выгоднее всего. Успейте зарегистрироваться на гонку Фонтанка CUP до повышения цен

Регистрация на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP продолжается. Если вы хотите сразиться с лучшими райдерами страны за ценные призы, присоединяйтесь прямо сейчас — с 1 июля стоимость участия повысится.

Гонка пройдет 3 августа 2024 года — она начнется перед карнавальным заплывом Фонтанка SUP. Протяженность маршрута — 7,5 км . Райдерам предстоит пройти по рекам, каналам и под десятками мостов.



Участники будут бороться за кубки, медали и денежные призы (их размер недавно увеличили) в двух категориях — «Профи» и «Любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий спортсмен, которого вдохновляет скорость и соревновательный дух.

