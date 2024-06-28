Фигуранты дела о «мертвых душах» в «Метрострое» получили срок и миллионные штрафы. В фабуле — станция «Театральная»

Октябрьский районный суд огласил приговоры обвиняемым по делу о фиктивном трудоустройстве в «Метрострой» для благосклонной приемки работ на станции «Театральная». Главный фигурант уже отбывает срок в колонии.



Как сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Алексей Лазарев, бывший руководитель горно-строительного управления «Метростроя» в обособленном подразделении ГСУ «Адмиралтейское», приговорен к лишению свободы на 8 лет условно с испытательным сроком в 4 года, а также к штрафу в 2,7 млн рублей. Роман Григоренко (руководитель проекта в этом же ГСУ) и Александр Гуслинский (начальник участка) получили штрафы по 2 млн каждый. Первые два признаны виновными в даче особо крупной взятки, а третий — еще и в мошенничестве.



«Фонтанка» несколько раз описывала этот сюжет, в центре которого был инженер отраслевого управления смольнинской дирекции транспортного строительства Антон Крекер. Следствие посчитало, что он договорился с кем-то в «Метрострое», а позже и в «Метрострое Северной столицы», что при приемке работ он окажет содействие и закроет глаза на некоторые отступления от проекта на оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института» (участок собираются ввести до конца 2024 года, но «Театральная» будет работать на прогон). В качестве ответной услуги, в компанию-подрядчик должны были устроить фиктивно сотрудника, зарплату которого получал бы Крекер. Сам он уже получил 6 лет колонии.



Собственно остальными участниками схемы следствие и суд назвали Лазарева, Григоренко и Гуслинского, которые вступили в преступный сговор, трудоустроили в «Метрострой» некого М., на счета которого поступала зарплата, являющаяся взяткой Крекеру. Всего она составила 2,7 млн рублей. Гуслинский к тому же предоставил недостоверные сведения о том, что М. ходил на работу. Он и Григоренко признали вину полностью, Лазарев — частично.

