Инженеру по строительству метро в Петербурге запретили общаться со свидетелями. Следствие считает, что он закрыл глаза на отклонения от проекта

«Фонтанка» рассказывала о задержании инженера управления по строительству метрополитена в смольнинской дирекции транспортного строительства. Речь шла о том, что Крекер, по мнению следствия, договорился с кем-то в компании «Метрострой», а затем в сменившем ее «Метрострое Северной столицы», чтобы туда был фиктивно трудоустроен человек, зарплату за которого получал бы инженер. Судя по релизу объединенной пресс-службы судов, у этой договоренности могла быть предыстория: там говорится о взятке «за совершение им действий (бездействий)... и за общее покровительство по службе, выразившееся в сокрытии им выявленных отступлений от утвержденного проекта при приемке работ на вышеуказанном вверенном ему объекте и непринятии должных мер реагирования». Вверенный объект — это участок оранжевой линии метро от «Спасской» до «Горного института».

По данным «Фонтанки», следствие видит, что всю эту схему организовали не позднее 25 апреля 2020 года — то есть в период, когда объект строил еще старый «Метрострой». Исходя из этого, можно предположить, что фиктивный сотрудник, через зарплату которого схема реализовывалась, был якобы трудоустроен в «Метрострой», а затем уже «перешел» и в штат МССС вместе с более чем 3 тысячами работников прежнего подрядчика города.

Ранее МССС сообщил, что компания сама участвовала в раскрытии схемы, причастные были уволены, информация передана следственным органам. По поводу приемки работ мимо проекта в компании сообщили, что по текущим работам «Метростроя Северной столицы» отклонений от проектной документации не выявлено. Напомним, участок оранжевой линии должен быть достроен в 2024 году.