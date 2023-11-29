Инженера Крекера приговорили к 6 годам колонии за взятку. В смольнинской дирекции он отвечал за метро

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил бывшего инженера дирекции транспортного строительства Антона Крекера к 6 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении особо крупной взятки.



Как сообщает 29 ноября объединенная пресс-служба судов города, суд также лишил Крекера права занимать должности на госслужбе, связанные с транспортным строительством, на 5 лет. Сам подсудимый вину признал.

«Фонтанка» рассказывала о том, как задерживали Крекера, который был инженером метростроительного управления дирекции транспортного строительства. Следствие считало, что он договорился с кем-то в старом «Метрострое» о том, чтобы фиктивно устроить туда на работу человека и получать его зарплату. Речь шла о взятке за «общее покровительство по службе, выразившееся в сокрытии им выявленных отступлений от утвержденного проекта при приемке работ на вышеуказанном вверенном ему объекте», которым был строящийся участок Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт».