В Севастополе предпринимателей, не пускающих людей к себе во время тревоги, будут штрафовать до трехсот тысяч рублей

Власти Севастополя назвали размер штрафов за недопуск людей на объекты частной собственности во время объявления воздушной тревоги. Юридические лица заплатят в десятки, а то и сотню раз больше, чем физлица.



Для физических лиц штрафы составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от ста до трехсот тысяч рублей, сообщила 28 июня на заседании правительства города заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова, передает ТАСС.

