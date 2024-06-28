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    В Севастополе предпринимателей, не пускающих людей к себе во время тревоги, будут штрафовать до трехсот тысяч рублей

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    Власти Севастополя назвали размер штрафов за недопуск людей на объекты частной собственности во время объявления воздушной тревоги. Юридические лица заплатят в десятки, а то и сотню раз больше, чем физлица.

    Для физических лиц штрафы составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от ста до трехсот тысяч рублей, сообщила 28 июня на заседании правительства города заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова, передает ТАСС.

    Накануне губернатор города Михаил Развожаев по итогам чрезвычайного заседания Законодательного собрания рассказал, что частных предпринимателей обяжут допускать горожан и гостей на свои объекты для укрытия во время тревоги. В Севастополе также доработают систему оповещения населения с учетом применения ВСУ баллистических ракет, а также построят 600 новых модульных укрытий.

    23 июня два популярных севастопольских пляжа — «Любимовка» и «Учкуевка» — подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.

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