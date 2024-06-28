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    После схода поезда в Коми движение восстановили. Погибшие — мужчины и девушка

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    Ночью 28 июня железнодорожники Коми полностью восстановили движение по участку Инта-1 — Угольный, сообщает РЖД. В результате схода поезда с рельсов, по словам главы республики Владимира Уйбы, погибли двое мужчин и одна девушка.

    Восстановлен путь, повреждённый в результате подмыва насыпи и схода вагонов. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки. В итоге второй путь открыли в 3:42 мск. Сейчас действуют оба пути. Задержанные поезда возвращаются в график.

    Вчера вечером в больницах оставались девять пострадавших, в том числе девочка в тяжёлом состоянии, которую вместе с её родителями доставил в Сыктывкар вертолёт санавиации, рассказывал в своем телегрм-канале Уйба.

    «К несчастью, в результате аварии погибли двое мужчин и одна девушка», — написал он.

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    Вечером 26 июня в Коми сошли с рельсов девять вагонов состава № 511 Воркута — Новороссийск. В поезде находились 232 пассажира. Пострадали более 40 человек, в том числе проводники, 10 были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей. «Фонтанка» рассказывала, что погибших мужчин вытаскивали из вагона, который упал в разлившийся из-за половодья ручей. В том же вагоне ехала 16-летняя девушка, которую долго не могли найти — предполагали, что ее унесло течением.

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    Поезд сошел с рельсовКоми
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