После схода поезда в Коми движение восстановили. Погибшие — мужчины и девушка

Ночью 28 июня железнодорожники Коми полностью восстановили движение по участку Инта-1 — Угольный, сообщает РЖД. В результате схода поезда с рельсов, по словам главы республики Владимира Уйбы, погибли двое мужчин и одна девушка.



Восстановлен путь, повреждённый в результате подмыва насыпи и схода вагонов. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки. В итоге второй путь открыли в 3:42 мск. Сейчас действуют оба пути. Задержанные поезда возвращаются в график.



Вчера вечером в больницах оставались девять пострадавших, в том числе девочка в тяжёлом состоянии, которую вместе с её родителями доставил в Сыктывкар вертолёт санавиации, рассказывал в своем телегрм-канале Уйба.

