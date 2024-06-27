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    МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте ЧП с поездом в Коми

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    К вечеру 27 июня сотрудники МЧС закончили разбирать завалы и завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП в Коми, сообщает официальный telegram-канал министерства.

    Чуть меньше суток понадобилось спасателям, чтобы закончить с работами по разбору девяти вагонов, сошедших с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

    В пресс-службе РЖД подчеркнули, что проводники, получившие травмы, продолжали помогать пострадавшим пассажирам после крушения поезда. «Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. <...> После того как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы».

    Пассажирский поезд № 511 ехал из Воркуты в Новороссийск. Вечером 26 июня бóльшая часть состава сошла с рельсов. В момент происшествия в поезде находились 232 пассажира. Пострадали более 40 человек, 10 из которых находятся в больнице. Днем 27 июня RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о трех погибших. По предварительной версии, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей. СК возбудил уголовное дело.

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