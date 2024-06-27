МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте ЧП с поездом в Коми

К вечеру 27 июня сотрудники МЧС закончили разбирать завалы и завершили поисково-спасательные работы на месте ЧП в Коми, сообщает официальный telegram-канал министерства.

Чуть меньше суток понадобилось спасателям, чтобы закончить с работами по разбору девяти вагонов, сошедших с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

В пресс-службе РЖД подчеркнули, что проводники, получившие травмы, продолжали помогать пострадавшим пассажирам после крушения поезда. «Шестеро проводников получили травмы разной степени тяжести: ушибы и скелетные травмы. <...> После того как на место прибыл подменный состав, два проводника были госпитализированы».