В Петербурге собираются поддерживать пострадавших от вторжения на территорию России

В Социальный кодекс Петербурга вносят изменения. Смольный сможет помогать тем, кто пострадал от вторжения на территорию страны.



Законопроект опубликован 27 июня. Он меняет всего один пункт из статьи, которая определяет полномочия городского правительства. Раньше в нем говорилось о том, что Смольный может устанавливать меры поддержки для отдельных категорий лиц в связи с проведением СВО и мобилизации, а также для тех, кто вынужденно покинул территорию Украины и новых регионов России. Теперь там же появилось дополнительное обоснование для помощи: «в связи с отражением вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в связи с вооруженной провокацией на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции».



Председатель постоянной комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков пояснил «Фонтанке», что речь идет о диверсиях в приграничных российских регионах. «Страдали и гибли люди, эти попытки и сейчас существуют, — говорит он. — Те люди, которые в этих условиях находятся, попадают в какие-то чрезвычайные обстоятельства — их нужно защищать. Это могут быть жители, могут быть люди, которые вынуждены защищаться, обороняться».



В конце мая губернатор Ростовской области подписал указ о пятикилометровой особой зоне на границе с Донецкой и Луганской народными республиками, которая должна «создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона». До этого неоднократно фиксировались инциденты с проникновением диверсионных групп на территорию Белгородской области, а также Курской.