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    Поезд, вывозивший пассажиров с места ЧП в Коми, остановлен: нашли еще один размыв пути

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    РЖД направили дополнительный состав, чтобы забрать пассажиров поезда, вагоны которого сошли с рельсов в Коми. Вывозивший их состав пришлось остановить из-за состояния пути.

    На участке в 2,5 километрах от места происшествия обнаружили еще один размыв пути, сообщает в ночь на 27 июня пресс-служба РЖД. В связи с этим вывод группы из оставшихся на рельсах пяти вагонов с пассажирами поезда «Воркута — Новороссийск» был остановлен. Сейчас специалисты тщательно обследуют полотно для возобновления движения.

    В поезде есть медики, пассажирам оказывается необходимая помощь, добавили в РЖД. Всех пересадят в дополнительный состав.

    В седьмом часу вечера 26 июня на перегоне Инта — Угольный девять вагонов пассажирского поезда №511 сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной стал подмыв полотна из-за обильных дождей.

    По последним данным РЖД, за медицинской помощью обратились 46 человек. Семеро пострадавших — в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте.

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    КомиПоезд сошел с рельсов
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