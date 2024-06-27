Поезд, вывозивший пассажиров с места ЧП в Коми, остановлен: нашли еще один размыв пути

РЖД направили дополнительный состав, чтобы забрать пассажиров поезда, вагоны которого сошли с рельсов в Коми. Вывозивший их состав пришлось остановить из-за состояния пути.



На участке в 2,5 километрах от места происшествия обнаружили еще один размыв пути, сообщает в ночь на 27 июня пресс-служба РЖД. В связи с этим вывод группы из оставшихся на рельсах пяти вагонов с пассажирами поезда «Воркута — Новороссийск» был остановлен. Сейчас специалисты тщательно обследуют полотно для возобновления движения.

В поезде есть медики, пассажирам оказывается необходимая помощь, добавили в РЖД. Всех пересадят в дополнительный состав.