ЗакС Севастополя соберется на чрезвычайное заседание после ракетной атаки на город

Чрезвычайное заседание Законодательного собрания Севастополя пройдет в закрытом режиме 27 июня. На повестке стоит вопрос обеспечения безопасности горожан, сообщил 26 июня губернатор города Михаил Развожаев.
Итогом заседания будет постановление с конкретными мерами и решениями, заявил губернатор и добавил, что ранее состоялось заседание оперативного штаба, в котором приняли участие все силовые ведомства и Черноморский флот. Штаб выработал программу действий, которая требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте.
23 июня два севастопольских пляжа подверглись атакам. Как заявляло Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.