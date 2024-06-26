В Василеостровском районе забил фонтан с пятиэтажный дом. Там проводят гидравлические испытания

Испытания теплосетей пошли не по плану в одном из дворов в Василеостровском районе Петербурга. Труба на Наличной улице не выдержала проверки на прочность днем 26 июня.
Фонтан забил у дома 19. «Как только он стал огромным, посыпались камни, которыми прикрыли маленький фонтанчик на дороге, на остановке. Вроде обошлось только разбитым стеклом у автомобиля», — написал читатель «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам, мощная струя воды забила из-под земли, превысив по высоте пятиэтажный дом.
читатель «Фонтанки»
Напомним, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 25 июня проводит испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе. Горячей воды у местных жителей не будет до 4 июля.
читатель «Фонтанки»
В первый день испытаний прорвало трубу на пешеходной 6-й линии. От напора воды разлетелась тротуарная плитка. Брызги долетали до крыши «Дома университетской книги», залило веранду ресторана.
Обновление
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Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийно-ремонтные службы оперативно прибыли на место прорыва. «Обеспечены меры безопасности, выставлены ограждения. Вытекание ликвидировано, ненадёжный участок отключён», — говорится в сообщении.
На данный момент испытания продолжаются, температура теплоносителя не превышает 40 градусов. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций горожан просят сообщать об этом в мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).