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    В Василеостровском районе забил фонтан с пятиэтажный дом. Там проводят гидравлические испытания

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    Испытания теплосетей пошли не по плану в одном из дворов в Василеостровском районе Петербурга. Труба на Наличной улице не выдержала проверки на прочность днем 26 июня.

    Фонтан забил у дома 19. «Как только он стал огромным, посыпались камни, которыми прикрыли маленький фонтанчик на дороге, на остановке. Вроде обошлось только разбитым стеклом у автомобиля», — написал читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам, мощная струя воды забила из-под земли, превысив по высоте пятиэтажный дом.

    читатель «Фонтанки»

    Напомним, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 25 июня проводит испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе. Горячей воды у местных жителей не будет до 4 июля.

    читатель «Фонтанки»

    В первый день испытаний прорвало трубу на пешеходной 6-й линии. От напора воды разлетелась тротуарная плитка. Брызги долетали до крыши «Дома университетской книги», залило веранду ресторана.

    Обновление

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    Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийно-ремонтные службы оперативно прибыли на место прорыва. «Обеспечены меры безопасности, выставлены ограждения. Вытекание ликвидировано, ненадёжный участок отключён», — говорится в сообщении.

    На данный момент испытания продолжаются, температура теплоносителя не превышает 40 градусов. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций горожан просят сообщать об этом в мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).

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    Комментарии 7

    ZAQ26 Июн 2024 в 15:48
    жара
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