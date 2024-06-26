Роспотребнадзор: в Петербурге изъяли 6 тонн продукции производителя фасоли с ботулизмом «Савон-К»

Около 6 тонн продукции производителя ООО «Савон-К» изъято в Петербурге. ООО «Савон-К» — производитель фасоли, вызвавшей вспышку ботулизма в нескольких регионах России, работал и в Петербурге. У нас изъято около 6 тонн продукции от этого подмосковного предприятия. Об этом 26 июня сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивулёнок.

Все декларации соответствия на продукцию ООО «Савон-К» прекращены, она подлежит изъятию и уничтожению. Это не только фасоль, но и перец халапеньо, помидоры протертые, огурцы соленые и маринованные и так далее. Упаковано все большими объемами в пластиковые мешки специально для предприятий общепита — в розницу они не поступают.