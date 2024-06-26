Роспотребнадзор: в Петербурге изъяли 6 тонн продукции производителя фасоли с ботулизмом «Савон-К»

Около 6 тонн продукции производителя ООО «Савон-К» изъято в Петербурге. ООО «Савон-К» — производитель фасоли, вызвавшей вспышку ботулизма в нескольких регионах России, работал и в Петербурге. У нас изъято около 6 тонн продукции от этого подмосковного предприятия. Об этом 26 июня сообщил заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивулёнок.
Все декларации соответствия на продукцию ООО «Савон-К» прекращены, она подлежит изъятию и уничтожению. Это не только фасоль, но и перец халапеньо, помидоры протертые, огурцы соленые и маринованные и так далее. Упаковано все большими объемами в пластиковые мешки специально для предприятий общепита — в розницу они не поступают.
Как сообщает заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивулёнок, все торговые сети города отозвались на призыв ведомства проверить ее наличие, изъяли и уничтожили.
Ивулёнок рассказал, что ботулизм — не редкая болезнь, хоть вспышек, аналогичных июньской, не было очень давно. В прошлом году в Петербурге были госпитализированы с ботулизмом 5 человек. Один из них умер. Источником токсина стали домашние консервы.
Что касается первого заболевшего, прибывшего в Петербург с ботулизмом из Москвы, его состояние стабильно тяжелое, он в реанимации на ИВЛ. Проблема в том, что салат с фасолью он поел 15 июня, а поступил к врачам 21-го — с ботулизмом время имеет большое значение. Но как сообщает врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова, у врачей есть надежда на благополучный исход. Окончательное подтверждение диагноза будет получено сегодня в 14:00.
Напомним, суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении салатами лобио: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «Савон-К». По версии следствия, они по предварительному сговору изготовили с нарушением требований безопасности не менее 2 336 порций блюда «Лобио», упаковали их в вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат». В Роспотребнадзоре открыта единая горячая линия для граждан, пострадавших от отравления — там окажут в том числе юридическую консультацию — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).