СМИ: в Махачкале снова стрельба

В центре Махачкалы снова слышна стрельба. Об этом вечером 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте. Силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы, уточняет ТАСС также со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, силовики проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова. Жителей города попросили покинуть эту зону. Видео работы силовиков публикуют дагестанские
Напомним, 23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
25 июня президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества протоиерея РПЦ Николая Котельникова, который погиб в Дербенте во время атаки террористов. Орденом Мужества наградили 20 дагестанских полицейских, из них — 15 посмертно.