СМИ: в Махачкале снова стрельба

В центре Махачкалы снова слышна стрельба. Об этом вечером 25 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте. Силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы, уточняет ТАСС также со ссылкой на очевидцев.



По предварительным данным, силовики проводят мероприятия в районе улиц Гаджиева и Коркмасова. Жителей города попросили покинуть эту зону. Видео работы силовиков публикуют дагестанские тг-каналы .

