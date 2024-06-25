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    Адвокаты: Журналистка Кобра Хассани улетела в Афганистан

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    Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, которую задержали в России при попытке уплыть в Евросоюз, улетела в Афганистан 25 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили адвокаты девушки со ссылкой на информацию от афганской диаспоры.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Четыре месяца назад, в феврале, судья Кировского районного суда вынесла приговор Хассани и постановила ее освободить, поскольку она отбыла в СИЗО назначенный ей срок за нарушение миграционного законодательства. Тогда же было отменено решение о ее депортации в Афганистан, и ее освободили из центра для нелегалов (ЦВСИГ) в Красном Селе. Однако легальный статус в России получить для нее оказалось невозможно: в убежище ей было отказано.

    Адвокаты и афганская диаспора пытались помочь ей уехать в безопасном направлении: на родине девушке грозит опасность, поскольку она открыто выступала против «Талибана»*, который пришел к власти в стране три года назад, и вела образ жизни, не отвечающий требованиям радикальных исламистов. В частности, до смены политического режима она получила высшее образование, работала на телевидении, выступала за права женщин, управляла собственным рестораном. Она бежала из Афганистана в 2021 году. Сначала девушка оказалась в Таджикистане, потом на территории Украины, а потом ее обманом отвезли в Москву. Надели наручники ей еще в мае 2022 года, после задержания на подъезде к Большому порту, судебный процесс длился с октября 2023-го.

    Несколько месяцев после приговора Кобра Хассани не имела возможности выехать из России: подписка о невыезде действовала до тех пор, пока ей не выдавали решение суда на ее родном языке (фарси). Вместе с тем прокуратура подала апелляцию на приговор ей и еще двенадцати уроженцам Афганистана, которые проходили по делу о попытке нелегально пересечь границу в сторону ЕС вместе с ней.

    25 июня, во время последнего заседания по апелляции на приговор, Хассани, по словам адвокатов, вылетела из Москвы в столицу Афганистана Кабул. Защитники говорят, что узнали об этом от представителей афганской диаспоры в Петербурге.

    «Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но всё требовало усилий, времени, денег», — рассказала «Фонтанке» адвокат Мария Беляева.

    По словам ее коллеги Елены Фадеевой, у Хассани, вероятно, больше не было сил оставаться в России и она не видела для себя других реальных вариантов, кроме как вернуться в Афганистан — несмотря на риски. Ранее адвокаты не раз отмечали, что на родине девушке может грозить смертная казнь.

    Ожидается, что Хассани прилетит в Кабул утром 26 июня.

    В апелляции прокуратура просила пересчитать вычитание дней, отбытых в заключении, из назначенного срока в колонии-поселении (в случае Хассани — два года). В этом судьи Городского суда ведомству отказали.

    «Фонтанка» рассказывала о судебном процессе по делу 27-летней Кобры Хассани и еще 12 афганцев, которых поймали при участии ФСБ во время попытки уплыть из России. Она была единственной женщиной среди подсудимых.

    *«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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