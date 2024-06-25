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    «И тут он достает гранату в пакете». Пьяный петербуржец испугал детей на футбольном поле

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    Вечером 24 июня в полицию Московского района поступило сообщение о том, что по футбольному полю на Измайловском проспекте, 30, разгуливает мужчина с предметом, похожим на гранату.

    Один из очевидцев, Максим, в тот вечер сидел на скамейке. Тогда к нему подсел мужчина, на вид — не в самом адекватном состоянии. «Он говорил что-то невнятное, начал что-то рассказывать про войну. И тут он достает из левого кармана гранату в пакете», — рассказал он «Фонтанке».

    Тогда Максим отошел, чтобы вызвать полицию. В это время мужчина не терял времени зря и вышел на футбольное поле — размахивать предметом, похожим на гранату, уже перед детьми. «Ну, пацаны как-то в угол ушли все, я посадил его обратно. Приехала полиция, сразу за ними — Росгвардия. Они его скрутили, гранату при мне доставать не стали», — вспоминает он.

    Как рассказали «Фонтанке» 25 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на место сразу выехала полиция и по горячим следам задержала подозреваемого. Им оказался 41-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения. Та самая «граната в пакете», к счастью, была макетом учебно-имитационной гранаты, которую он купил в специализированном магазине.

    «Задержанный раскаялся в содеянном и пояснил, что всему виной стал алкоголь, значительное употребление которого сподвигло его на совершение правонарушения», — добавили в пресс-службе.

    В отношении мужчины составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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