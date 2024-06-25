«И тут он достает гранату в пакете». Пьяный петербуржец испугал детей на футбольном поле

Вечером 24 июня в полицию Московского района поступило сообщение о том, что по футбольному полю на Измайловском проспекте, 30, разгуливает мужчина с предметом, похожим на гранату.



Один из очевидцев, Максим, в тот вечер сидел на скамейке. Тогда к нему подсел мужчина, на вид — не в самом адекватном состоянии. «Он говорил что-то невнятное, начал что-то рассказывать про войну. И тут он достает из левого кармана гранату в пакете», — рассказал он «Фонтанке».

Тогда Максим отошел, чтобы вызвать полицию. В это время мужчина не терял времени зря и вышел на футбольное поле — размахивать предметом, похожим на гранату, уже перед детьми. «Ну, пацаны как-то в угол ушли все, я посадил его обратно. Приехала полиция, сразу за ними — Росгвардия. Они его скрутили, гранату при мне доставать не стали», — вспоминает он.