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    «Чему радовались эти...?» В Пятигорске задержали мужчин, которые танцевали лезгинку во время теракта в Дагестане

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    Зажигательные танцы в крайне неудачный момент стали поводом для знакомства с полицией для жителей Пятигорска. Лезгинку во время вчерашней атаки боевиков в Дагестане им не простили. Об этом рассказал 24 июня мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале, приложив к посту видео.

    Ворошилов / Telegram

    «Чему радовались эти…? Смертью детей, полицейских, гражданских лиц? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание», — пишет глава Пятигорска (орфография и пунктуация сохранены).

    При этом Дмитрий Ворошилов надеется, что сотрудники правоохранительных органов рассмотрят возможность уголовной ответственности для задержанных, так как «наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко». Судя по кадрам, танцевали под громкую традиционную музыку как минимум двое.

    Вечером в воскресенье в Дагестане произошел ряд вооруженных нападений. Неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, в Махачкале совершили нападения на церковь, синагогу и пост ДПС, а в селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. По последним данным, 20 человек погибли, еще 46 пострадали.

    По информации СК, всего в ходе пресечения преступных действий в Дагестане ликвидированы пять человек, причастных к преступлениям, их личности установлены.

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