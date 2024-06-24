В подмосковном Фрязино полыхает административное здание НИИ «Платан». Детали происходящего 24 июня сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Огнем охвачены 5–7-й этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают 8 расчетов МЧС. <...> Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще 7 человек. Поиск пострадавших продолжается», — написал в своем telegram-канале Воробьев.
По поручению губернатора на место происшествия выехал и. о. начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
МЧС России уточняет данные о спасателях на месте происшествия.
«Более 100 специалистов и 40 единиц техники работают на пожаре во Фрязино. Предварительно, огонь охватил 3 500 квадратных метров», — отметили в министерстве.
Тем временем СМИ публикуют кадры, как заблокированные на верхних этажах люди выбивают стёкла.
По данным МЧС, тушение пожара осложняют высокая температура и плотное задымление: огонь уже добрался до 8-го этажа.
Пожарные уже спасли из здания института одного мужчину. Его удалось вывести по лестницам НИИ.