Суд изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского* и Лебедева по иску Генпрокуратуры

Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд рублей с бывших совладельцев компании «ЮКОС» — Михаила Ходорковского* (признан в РФ иноагентом) и Платона Лебедева — в счет возмещения непогашенного ущерба. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 24 июня.
Речь идет о средствах, которые находятся на счетах банка непрофильных активов «Траст». Представители фигурантов в заседании не участвовали.
Генпрокуратура РФ просила обратить в пользу государства с экс-совладельцев компании почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов. Указанные средства находились на 12 счетах ряда компаний. Подробнее — в материале «Фонтанки».
В январе суд одобрил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», где расположены дома Ходорковского и Лебедева. Как писал «Коммерсантъ», ведомство опиралось на приговор 2005 года, в результате которого Ходорковский и Лебедев получили по 9 лет колонии за неуплату налогов и должны были выплатить ущерб в размере 17,4 млрд рублей.