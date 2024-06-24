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    Вузы Петербурга подняли цены на обучение. Рассказываем, где самый дорогой, а где самый дешевый диплом

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    В 2024 году петербургские вузы готовы принять на бюджет почти на две тысячи больше первокурсников, чем в прошлом году. Общая численность бюджетников в итоге превысит 30 тысяч человек. Но вместе с тем растет и количество желающих учиться в городе на Неве, а значит, коммерческое обучение тоже не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что вузы в этом году снова подняли цены — кто-то незначительно, а кое-кто и сразу на четверть.

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    Обращаем ваше внимание на то, что оригинальная версия этого материала вышла на «Фонтанке» 19 июня. Читайте подробнее в статье «Два с половиной миллиона за вышку».

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