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    СМИ: оставшийся в живых захватчик ростовского СИЗО пришел в сознание и был допрошен

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    Единственный выживший участник захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону был переведен в медицинское учреждение ФСИН и после недели в реанимации пришел в сознание. Об этом вечером 21 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Donday.

    Информация о том, что один из террористов, захвативших в заложники двух сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, выжил, появлялась ранее. Теперь Donday, опираясь на сведения от источников, сообщает, что выжившего зовут Даниил Каменев: во время освобождения заложников он получил ранение в голову и ухо и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где почти неделю провел в реанимации. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, но врачам удалось спасти жизнь пациенту.


    Источники сообщают, что Каменев в сознании и даже может говорить. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

    «Ъ» также приводит информацию из телеграм-каналов, согласно которой выживший террорист не только может говорить, но уже был допрошен, и выяснилось, что он помнит подробности произошедшего.

    16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое из шести захватчиков ранее были осуждены по террористическим статьям. Злоумышленники рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. Спустя несколько часов ФСИН сообщил о ликвидации всех захватчиков.

    К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев.

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    СИЗО-1РостовЗахват заложниковФСИНДаниил Каменев
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