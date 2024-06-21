СМИ: оставшийся в живых захватчик ростовского СИЗО пришел в сознание и был допрошен

Единственный выживший участник захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону был переведен в медицинское учреждение ФСИН и после недели в реанимации пришел в сознание. Об этом вечером 21 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Donday.

Информация о том, что один из террористов, захвативших в заложники двух сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, выжил, появлялась ранее. Теперь Donday, опираясь на сведения от источников, сообщает, что выжившего зовут Даниил Каменев: во время освобождения заложников он получил ранение в голову и ухо и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где почти неделю провел в реанимации. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, но врачам удалось спасти жизнь пациенту.