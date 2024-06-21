Минюст расширил список иноагентов. В числе новичков — мундеп из Петербурга

Министерство юстиции России вечером в пятницу 21 июня расширило список иностранных агентов, включив туда еще несколько человек.
Ведомство добавило к уже существующему перечню юриста и правозащитника Алексея Прянишникова*, муниципального депутата Санкт-Петербурга Владимира Волохонского* и бывшего муниципального депутата северной столицы Никиту Кириллова*, режиссера Романа Качанова* и политтехнолога Сергея Антонова*.
Согласно заявлению ведомства, Сергей Антонов «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией, выступал против СВО и участвовал в деятельности нежелательной организации». Уточняется, что он проживает за пределами России.
Примерно то же самое стало основанием для включения в список и прочих фигурантов. Разве что Волохонский, Кириллов и Прянишников не были уличены в «отождествлении Российской Федерации с террористической организацией»
* — признаны Минюстом России иностранными агентами