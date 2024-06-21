    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    756мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    Минюст расширил список иноагентов. В числе новичков — мундеп из Петербурга

    506
    1 комментарий

    Министерство юстиции России вечером в пятницу 21 июня расширило список иностранных агентов, включив туда еще несколько человек.

    Ведомство добавило к уже существующему перечню юриста и правозащитника Алексея Прянишникова*, муниципального депутата Санкт-Петербурга Владимира Волохонского* и бывшего муниципального депутата северной столицы Никиту Кириллова*, режиссера Романа Качанова* и политтехнолога Сергея Антонова*.

    Согласно заявлению ведомства, Сергей Антонов «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией, выступал против СВО и участвовал в деятельности нежелательной организации». Уточняется, что он проживает за пределами России.

    Примерно то же самое стало основанием для включения в список и прочих фигурантов. Разве что Волохонский, Кириллов и Прянишников не были уличены в «отождествлении Российской Федерации с террористической организацией»

    * — признаны Минюстом России иностранными агентами

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИноагентМинюст
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close