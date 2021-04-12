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Депутат попросил Илона Маска рассказать Смольному, как решить проблему с метро в Петербурге

Илона Маска попросили рассказать властям Петербурга, как решить проблему строительства метро

Депутат МО «Ульянка» Никита Кириллов отправил письмо американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой приехать в Петербург и рассказать руководству города, как эффективно решить проблему строительства станций метро. Текст письма народный избранник 12 апреля опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Кириллов пригласил изобретателя в красивейший город России — Петербург, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом вскоре позволит открыть границы между государствами. «Около миллиона жителей будут невероятно благодарны вам, если вы расскажете или намекнёте нашим властям, как эффективно решить эту проблему», — говорится в тексте письма.

Кроме того, в этот же день депутат отправил письму губернатору Александру Беглову, премьер-министру Михаилу Мишустину и в РЖД с просьбой оказать помощь в решении транспортного вопроса.

Градоначальника Кириллов попросил проработать возможность дополнительного выделения средств из бюджета города, а также обратиться к правительству РФ с просьбой о выделении средств из федерального бюджета. Главу правительства, в свою очередь, посодействовать Беглову в решении проблемы.

У РЖД депутат поинтересовался, планируется ли запустить на постоянной основе городскую электричку по маршруту Красное Село — Парголово — Красное Село, обкатку которой проводили в апреле 2020 года.

Напомним, в феврале власти города в очередной раз перенесли на более поздние сроки строительства ряда новых станций подземки. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Deniel_Mi
Метро ваше - прошлый век. Тогда уж Hyperloop Москва - Петербург на сверхзвуке.
BSB888
Элементарно Уатсон! Заключить контракт с “The Boring company” и не будет не откатов, не воровства и сроки прокладки будут соблюдены.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Ulyanka это где-то в Калифорнии))
а депутату надо помочь, эк его зателебонило))
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