Депутат попросил Илона Маска рассказать Смольному, как решить проблему с метро в Петербурге

Кириллов пригласил изобретателя в красивейший город России — Петербург, выразив надежду, что ситуация с коронавирусом вскоре позволит открыть границы между государствами. «Около миллиона жителей будут невероятно благодарны вам, если вы расскажете или намекнёте нашим властям, как эффективно решить эту проблему», — говорится в тексте письма.

Депутат МО «Ульянка» Никита Кириллов отправил письмо американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой приехать в Петербург и рассказать руководству города, как эффективно решить проблему строительства станций метро. Текст письма народный избранник 12 апреля опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, в этот же день депутат отправил письму губернатору Александру Беглову, премьер-министру Михаилу Мишустину и в РЖД с просьбой оказать помощь в решении транспортного вопроса.

Градоначальника Кириллов попросил проработать возможность дополнительного выделения средств из бюджета города, а также обратиться к правительству РФ с просьбой о выделении средств из федерального бюджета. Главу правительства, в свою очередь, посодействовать Беглову в решении проблемы.

У РЖД депутат поинтересовался, планируется ли запустить на постоянной основе городскую электричку по маршруту Красное Село — Парголово — Красное Село, обкатку которой проводили в апреле 2020 года.

Напомним, в феврале власти города в очередной раз перенесли на более поздние сроки строительства ряда новых станций подземки. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».