Путин: Россия готова обсуждать безопасность в Евразии, в том числе с НАТО

Россия готова к обсуждению «равной и неделимой» безопасности в Евразии с различными объединениями, в том числе с НАТО. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих <...> жизненно важных вопросов <...> и с другими <...> европейскими и натовскими государствами в том числе. Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», — сказал Путин.



Ранее Путин заявлял, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта. Глава РФ выдвинул два условия. Первое: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Второе: Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

