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    Путин: Россия готова обсуждать безопасность в Евразии, в том числе с НАТО

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    Россия готова к обсуждению «равной и неделимой» безопасности в Евразии с различными объединениями, в том числе с НАТО. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    «Мы готовы к широкому международному обсуждению этих <...> жизненно важных вопросов <...> и с другими <...> европейскими и натовскими государствами в том числе. Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», — сказал Путин.

    Ранее Путин заявлял, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта. Глава РФ выдвинул два условия. Первое: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Второе: Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

    20 июня на пресс-конференции по итогам визита в КНДР и Вьетнам Путин заявил, что условия России по урегулированию на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, а РФ следует «идти до конца».

    21 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин, выбрав такую формулировку, имел в виду специальную военную операцию (СВО) и достижение ее целей.

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