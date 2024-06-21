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    Песков: Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду цели СВО

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    Президент России Владимир Путин, говоря накануне о готовности России «идти до конца», имел в виду специальную военную операцию (СВО) и достижение ее целей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 июня, отвечая на вопросы журналистов.

    Речь идет о заявлении президента РФ, сделанном накануне по итогам визитов в КНДР и Вьетнам. Путин выразил уверенность в том, что Запад не отказывается от планов нанести России «стратегическое поражение», но это будет означать прекращение ее государственности и конец ее тысячелетней истории.

    «Тогда зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?» — сказал тогда на пресс-конференции Путин.

    «Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — объяснил Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта. И выдвинул два условия. Первое: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Второе: Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

    Путин также сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

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