Песков: Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду цели СВО

Президент России Владимир Путин, говоря накануне о готовности России «идти до конца», имел в виду специальную военную операцию (СВО) и достижение ее целей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 июня, отвечая на вопросы журналистов.



Речь идет о заявлении президента РФ, сделанном накануне по итогам визитов в КНДР и Вьетнам. Путин выразил уверенность в том, что Запад не отказывается от планов нанести России «стратегическое поражение», но это будет означать прекращение ее государственности и конец ее тысячелетней истории.