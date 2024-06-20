Путин: стратегическое поражение России — конец ее истории

Запад повесит все непопулярные решения на президента Украины Владимира Зеленского и поменяет его в первой половине следующего года, считает Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции 20 июня по итогам визитов в КНДР и Вьетнам.
Президент РФ подчеркнул, что у России «нет цели подходить к Харькову», но мы «создаем санитарную зону». При этом он добавил, что попытки Киева вытеснить РФ из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ.
Москва готова к переговорам, напомнил Путин, но если связывать их ведение с выводом российских войск, «о чем мечтает киевский режим, то судя по всему, этого никогда и не случится», потому что действующий режим не хочет уходить от власти и проводить выборы. «Они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», — сказал российский лидер.
Запад, уверен Путин, не отказывается от планов нанести России «стратегическое поражение», но это будет означать прекращение ее государственности и конец ее тысячелетней истории. «Тогда зачем нам бояться? Не лучше ли идти до конца?» — задался вопросом Путин.
Обстрелы Белгородской области и других российских территорий дальнобойным оружием — «близко» к тому, что можно назвать актом агрессии, сказал президент РФ. «Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю», — добавил он. На данном этапе, отметил глава государства, важнейшая задача — «отражать эти удары».
«Что касается харьковского направления, здесь секрета-то нет, я же сказал еще полгода назад, я говорил о том, что если обстрелы наших приграничных пунктов будут продолжаться, будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились — мы сделали то, о чем говорили», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта. И выдвинул два условия. Первое: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов. Второе: Киев должен заявить об отсутствии планов по вступлению в НАТО. То есть России нужен «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация».