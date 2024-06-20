Путин: стратегическое поражение России — конец ее истории

Запад повесит все непопулярные решения на президента Украины Владимира Зеленского и поменяет его в первой половине следующего года, считает Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции 20 июня по итогам визитов в КНДР и Вьетнам.



Президент РФ подчеркнул, что у России «нет цели подходить к Харькову», но мы «создаем санитарную зону». При этом он добавил, что попытки Киева вытеснить РФ из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ.

Москва готова к переговорам, напомнил Путин, но если связывать их ведение с выводом российских войск, «о чем мечтает киевский режим, то судя по всему, этого никогда и не случится», потому что действующий режим не хочет уходить от власти и проводить выборы. «Они будут вечно тянуть с прекращением огня, и они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», — сказал российский лидер.