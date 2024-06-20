    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 14

    2 м/с, зап

    752мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.63eur89.09

    Двухгодовалый мальчик выпал из окна на Петроградской стороне

    2220
    2 комментария

    Очередную жертву хлипкой москитной сетки и недосмотра родителей спасают врачи детской больницы имени Раухфуса в Петербурга. Двухлетний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен к ним в ночь на среду. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июня.

    У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и разрыв селезенки. Мальчик помещен в реанимацию. Пострадавший, как объяснила мать, облокотился на москитную сетку в квартире на Мытнинской набережной, после чего упал с третьего этажа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок пострадалВыпал из окнаМоскитная сетка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close