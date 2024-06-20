Двухгодовалый мальчик выпал из окна на Петроградской стороне

Очередную жертву хлипкой москитной сетки и недосмотра родителей спасают врачи детской больницы имени Раухфуса в Петербурга. Двухлетний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен к ним в ночь на среду. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 июня.



У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и разрыв селезенки. Мальчик помещен в реанимацию. Пострадавший, как объяснила мать, облокотился на москитную сетку в квартире на Мытнинской набережной, после чего упал с третьего этажа.

