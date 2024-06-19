Оно уже здесь. Посмотрите, что надвигается на Петербург

Обещанные дожди уже начались в нескольких районах Петербурга. На юго-западе небо покрыто тучами, а на асфальт уже капает.
Судя по карте «Яндекса», скоро так будет везде, как и обещали синоптики.
В центре небо уже тоже затянуто тучами. Но дождя еще нет.
По данным ведомства, сегодня в городе местами ожидаются сильные ливни. С 16 до 21 часа объявлен «желтый» уровень опасности.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов утром сообщал о контрастной погоде в регионе.
«Во второй половине дня до нас дойдёт циклон с южной Балтики и испортит погоду. Дожди начнутся с западных районов области, а в Петербурге вечером пройдут не только дожди, но и сильные ливни», — отметил специалист.
Вместе с дождями в городе станет холоднее. Вечером ожидается не больше 15–17 градусов тепла. В четверг в Петербурге тоже ожидаются ливни.