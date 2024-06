Группа Metallica пожертвовала 80 тысяч евро на благотворительность

Американская метал-группа Metallica после концерта в Финляндии сделала щедрое пожертвование местным благотворительным организациям.



Средства передали Ассоциации домов первой помощи и приютов, которая помогает детям и семьям, находящимся в уязвимом положении, и Hope — Yhdessä & Yhteisesti ry, помогающей малообеспеченным семьям, пишет 11 июня Yle. Как сообщается на сайте фонда All Within My Hands, каждая организация получила по 40 тысяч евро.

В Hope финскому изданию подтвердили, что получили пожертвование от музыкантов, и добавили, что эти средства дадут возможность сотням финских детей заниматься хобби.