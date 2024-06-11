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    Группа Metallica пожертвовала 80 тысяч евро на благотворительность

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    Американская метал-группа Metallica после концерта в Финляндии сделала щедрое пожертвование местным благотворительным организациям.

    Средства передали Ассоциации домов первой помощи и приютов, которая помогает детям и семьям, находящимся в уязвимом положении, и Hope — Yhdessä & Yhteisesti ry, помогающей малообеспеченным семьям, пишет 11 июня Yle. Как сообщается на сайте фонда All Within My Hands, каждая организация получила по 40 тысяч евро.

    В Hope финскому изданию подтвердили, что получили пожертвование от музыкантов, и добавили, что эти средства дадут возможность сотням финских детей заниматься хобби.

    Metallica основала фонд All Within My Hands в 2017 году. Это некоммерческая благотворительная организация, направленная на поддержку образования для работников, борьбу с голодом и поддержку локальных служб по борьбе с критическими ситуациями, такими как стихийные бедствия.

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    ФинляндияMetallica
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    Комментарии 5

    Mies11 Июн 2024 в 11:44
    Metallica forever! 🤘
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