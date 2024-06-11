Шестилетняя девочка гуляла без родителей в новостройках за КАД. Она в больнице

Воспитанница детского сада пострадала в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности сообщает 11 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
ДТП произошло 10 июня около 12:40 на проспекте Маршака, 4 — в районе новостроек за КАД. 32-летний мужчина на «Опеле Вектре» вне зоны пешеходного перехода сбил 6-летнюю девочку, переходившую проезжую часть без сопровождения родителей. По данным «Фонтанки», она гуляла на улице. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом таза.
Водитель-петербуржец, по сведениям «Фонтанки», в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости.