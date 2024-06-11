Балконам дома Кузнецова отложили приговор. Сохранять или срезать — решит экспертиза

Фото: Юрий Коробко Поделиться Поделиться





Доходный дом Кузнецова на Кавалергардской улице, 5, едва не лишился сразу всех своих балконов, которые сначала обещали отремонтировать еще в 2018–2020 годах. Демонтаж — причем срочный — анонсировал ЖКС. Спешку объяснили аварийностью и угрозой обрушения. Через три дня после дружного сопротивления жильцов коммунальщики смягчились и пообещали провести новую экспертизу.



Модерновый доходный дом Кузнецова авторства инженера и архитектора Петра Косюры украшает дюжина балкончиков. Сам дом, хоть и не является памятником, уже отметил свое 120-летие. Последние четыре года у балконов появилось сомнительное, хоть и вынужденное «украшение» — зеленая сетка, которая должна предотвратить падение фрагментов отделки кому-нибудь на голову.



Фото: Юрий Коробко Фото: Юрий Коробко Фото: Юрий Коробко Поделиться Поделиться





О предстоящем демонтаже жители узнали вечером 5 июня, когда на дверях появилось уведомление, подписанное ЖКС № 3 Центрального района: «По результатам технического обследования <...> несущие конструкции балконов, элементы плит балконов, ограждение балконов находятся в аварийном состоянии с угрозой самопроизвольного обрушения. Управляющей организацией запланированы необходимые работы по демонтажу балконов». Ниже — категорический запрет пользоваться балконами.



Фото: Юрий Коробко Поделиться Поделиться





Впрочем, об опасности использования балконов жильцов предупреждали уже давно. «Три года назад всем раздали предписания, что балконы все аварийные, выходить на них нельзя. На что я попросил предоставить мне акт экспертизы. Никто мне его не предоставил», — рассказал «Фонтанке» Юрий Коробко, собственник квартиры — обладательницы балкона.



Буквально на днях обрушился балкон на улице Черняховского. Однако эта история не могла стать триггером для балконов дома Кузнецова, так как о демонтажных планах коммунальщики объявили на три дня раньше.



Против экстренного обезбалконивания фасада выступили жители дома на Кавалергардской — они потребовали доказательств, что такие меры и правда необходимы. «В четверг и в пятницу (6 и 7 июня. — Прим. ред.) мы ходили к ЖКС, просили дать нам акт обследования. Никто полную версию нам не показал. На [первой] встрече требовали убрать телефоны. На второй встрече в ЖКС записывать нельзя было, но они разрешали снимать то, что специально для нас выводили на экран. То есть не весь документ, а вот эту страницу, еще одну — на выбор ЖКС», — рассказал Коробко.



По словам собеседника, даже то, что удалось рассмотреть жильцам, вызвало вопросы. Например, информация о состоянии балкона одной из квартир была проиллюстрирована фотографией балкона совершенно другой квартиры. «Это нельзя назвать документом», — подчеркнул житель дома.



«Управляющая компания обязана предоставить собственникам всю информацию относительно многоквартирного дома, находящегося в его управлении. Особенно если это касается установления факта аварийности», — рассказал «Фонтанке» юрист, член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.



Эксперт подсказал и грамотные формулировки на этот случай: собственнику необходимо явиться в управляющую компанию и попросить ознакомить (а не предоставить копию) с документацией. И он также может перефотографировать документы для себя — препятствовать этому УК не имеет права.



Право собственников помещений МКД знакомиться с информацией прописано в постановлении правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», а также федеральным законом № 209 «О государственной информационной системе ЖКХ». Юрий Коробко объяснил, откуда возникли сомнения: к нему в квартиру для осмотра балкона никто не приходил. Аналогичный ответ в беседе с «Фонтанкой» дал и его сосед, который добавил, что и промышленных альпинистов за окнами тоже не видели. Из-за этого жильцы предположили: если обследование и проводилось, оно ограничилось только визуальным осмотром. «Назначили же снос всех балконов. А чтобы понять, проржавели ли конструкции, должны были вскрыть мой балкон или снизу, или из квартиры, чтобы добраться до металла. Ничего этого не делалось», — сказал собеседник.





По данным жильцов, в Жилкомсервисе им назвали компанию, которая провела техобследование — ООО «Проектно-сметное бюро и технический инжиниринг» (ПСБиТИ). Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать: когда проводилось обследование и какие методы, кроме визуального осмотра, использовались. Письмо было обещано передать гендиректору фирмы Олегу Давыдову. Однако на момент публикации ответа не поступило.



Жильцы разослали письма с просьбой разобраться в ситуации и найти оптимальное решение проблемы губернатору Александру Беглову, правительству, комитету по градостроительству и ГЖИ. Управляющей компании собственники направили письмо с требованием предоставить документацию по обследованию. А также попросили отложить снос балконов до 1 сентября, чтобы провести собственную независимую экспертизу за свой счет.



Ответ от управляющей компании (есть в распоряжении «Фонтанки») пришел на следующий день: «...работы по демонтажу аварийных балконов требуют незамедлительного выполнения. Перенос срока работ невозможен».



Редакции в ЖКС обрисовали свою позицию: «Демонтаж аварийных элементов — это крайняя мера. Управляющей компанией проводились первоочередные противоаварийные мероприятия, осуществлялся мониторинг ситуации. Было зафиксировано падение элементов штукатурного слоя, меры было решено усилить для обеспечения безопасности граждан».



О паре случаев падения штукатурки, правда, не с балконов, а непосредственно со стены, рассказали и жильцы. По их словам, обошлось без жертв, не считая припаркованных автомобилей: в последний раз они заметили падение штукатурки в марте. Досталось машине полиции.



Градус возмущения жильцов подогрел еще и тот факт, что в региональной программе капитальный ремонт фасада дома планировался еще в 2018–2020 годах. «Капремонт фасада стоял на 2018–2020 годы, потом сдвинули на 2023–2024-й, затем остался капремонт крыши — капремонт фасада исчез», — сетуют собственники.



В фонде капремонта «Фонтанке» объяснили: в региональной программе указаны периоды проведения капитального ремонта, которые конкретизируются в рамках ежегодных краткосрочных планов. «Фонд не формирует план, а является исполнителем работ. Для включения в краткосрочный план администрация района должна собрать и направить сведения. В Жилищный комитет необходимые документы не поступали», — добавили в пресс-службе организации.



В администрации Центрального района, в свою очередь, сообщили, что «балконы лицевого фасада были обследованы специализированной организацией в 2020 году, в 2023 году техническое заключение актуализировали». Вопрос, как именно актуализировали, кроме осмотра, остался открытым.



Обследование, пояснили в пресс-службе района, показало, что в связи со значительным поражением металла несущих консолей коррозией (до 86%) балконы аварийные и есть угроза, что они обрушатся самостоятельно.



Коррозия металла консолей, по словам чиновников, вызвана естественным износом под воздействием внешней среды и конструктивными особенностями балконов: расположением несущих элементов в толще конструкции, отсутствием гидроизоляции, массивным ограждением, препятствующим водоотводу с поверхности плит балконов.



«Согласно заключению эксперта, необходимо произвести демонтаж кирпичебетонного заполнения плит балконов, что позволит произвести оценку степени поражения коррозией несущих металлических балок. Для оценки их состояния специализированной организацией будет проведена дополнительная экспертиза, — добавили в пресс-службе района. — Сегодня с жителями дома встретился профильный заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Дмитрий Юрьевич Спиридонов. Принято решение о проведении дополнительного обследования специализированной организацией и принятии противоаварийных мер».



Правда, жители в словах чиновника услышали более обнадеживающие интерпретации. «Сегодня утром у нас был замглавы района Дмитрий Спиридонов. Он сказал, что сейчас демонтажа не будет. Сделают простукивание балконов. Согласился провести новую экспертизу и по ее результатам отремонтировать балконы. Здесь не сошлюсь на его прямые слова, но мысль подводилась к тому, чтобы в 2025 году попробовать сделать срочный капремонт фасада и балконов», — рассказал житель одной из квартир — обладательниц балкона Юрий Коробко.



Сегодня, говорят жители, успели сбить только декор с фасада в местах, где штукатурка грозила отвалиться, а сами балконы не тронули.



Как решается судьба аварийных балконов



В 2020 году со сталинки на Кирочной улице, как домино, рухнули сразу четыре балкона, встречи с ними едва избежал пешеход, который вовремя заметил летящую конструкцию и успел затормозить. После этого в центре Петербурга наблюдался массовый демонтаж балконов, о котором подробно рассказывала «Фонтанка». В 2021 году в списке аварийно-восстановительных работ числились балконы по 549 адресам: это самые «срочные» случаи, по которым сказать заранее, что ждет фасад — восстановление балкона или демонтаж — невозможно.



В жилищном комитете редакции сообщили, что на сегодняшний день на контроле у чиновников 652 балкона, по которым поступили документы на капитальный ремонт аварийных несущих участков строительных конструкций. В 2024 году запланирован ремонт 181 балкона.



В комитете объяснили: согласно Жилищному кодексу и городскому законодательству, в петербургской программе капремонта существует перечень работ. Отдельно ремонта балконов в этом списке нет. Такие работы выполняются во время капремонта всего фасада либо в рамках капремонта «аварийных» конструкций многоквартирных домов.



Для этого районные администрации должны мониторить состояние домов на своих территориях. В аварийный список дома могут попасть после того, как специализированная организация проведет детальное инструментальное обследование и передаст в УК заключение. В этом документе должны быть указаны конкретные аварийные участки несущих конструкций с расчетами, в том числе с поверочным расчетом несущей способности. Также должны быть приложены схемы их расположений, анализ причин появления дефектов. В выводах указано техническое состояние (работоспособное, ограниченно-работоспособное или аварийное) и даны рекомендации по восстановлению.



На основании этого заключения ГЖИ выдает управляющей компании предписание, что необходимо провести капремонт аварийных конструкций в рамках региональной программы.



Однако в рамках этой программы работы выполняются только в отношении участков несущих конструкций, такой аварийный ремонт не несущих конструкций (например, ограждений балконов) не проводится.



Запросы по ситуации на Кавалергардской в профильные инстанции также отправил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский*. В случаях, когда жильцы не согласны с действиями УК, например как в ситуации с балконами либо при замене окон и дверей (а такие конфликты регулярно возникают в старом фонде), он посоветовал жильцам обращаться сразу по списку: к главе района, в дежурную службу губернатора, в жилищную инспекцию (она контролирует управляющие компании), в жилищный комитет, а также в прокуратуру района и города (лучше пойти на прием), а заодно к депутатам и журналистам.



*Признан иностранным агентом в РФ.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

