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    Мандаты депутатов Госдумы, ставшие вакантными, получили телеведущая и глава района Татарстана

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    6 комментариев

    Центральная избирательная комиссия России передала ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы главе одного из районов Татарстана Анатолию Иванову и телеведущей Марине Ким. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 5 июня.

    Места освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Госдумы восьмого созыва Елены Ямпольской («Единая Россия»), ставшей советником президента РФ, и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), лишенного полномочий после приговора по делу о взятках.

    «Анатолий Иванов («Единая Россия») и Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») зарегистрированы в качестве депутатов Госдумы», — добавили в пресс-службе.

    Мандат депутата Госдумы РФ главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову передал генсовет партии «Единая Россия», сообщили в телеграм-канале партии. Мандат Вадима Белоусова Марине Ким вручила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Безусловно, максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей», — передает слова Ким РИА Новости. Популярная телеведущая родом из Петербурга: родилась в Ленинграде, училась в СПбГУ, а затем в МГИМО. На пятом курсе МГИМО начала телевизионную карьеру.

    В декабре 2023 года Верховный суд РФ отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову. В начале августа 2022 года ему заочно назначили 10 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 млн рублей. На момент вынесения приговора он был действующим депутатом, затем Госдума прекратила его полномочия.

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    Комментарии 6

    25346053105 Июн 2024 в 14:32
    Папики теперь дарят не только медиахолдинги, но и мандаты?
    +0−0
    Otkating05 Июн 2024 в 14:30
    Сам играю, сам пою.
    +0−0
    Snow*05 Июн 2024 в 13:01
    Мандаты Ким. Что-то в этой фразе не так. Возможно, отсутствие запятой и пробела.
    +2−0
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