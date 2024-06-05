Мандаты депутатов Госдумы, ставшие вакантными, получили телеведущая и глава района Татарстана

Центральная избирательная комиссия России передала ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы главе одного из районов Татарстана Анатолию Иванову и телеведущей Марине Ким. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 5 июня.



Места освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Госдумы восьмого созыва Елены Ямпольской («Единая Россия»), ставшей советником президента РФ, и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»), лишенного полномочий после приговора по делу о взятках.



«Анатолий Иванов («Единая Россия») и Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») зарегистрированы в качестве депутатов Госдумы», — добавили в пресс-службе.

