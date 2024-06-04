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    Второй этап мусорного завода на Волхонке обрел очертания. Смольный согласовал облик КПО

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    Власти Петербурга согласовали облик второго этапа комплекса по переработке отходов «Волхонка». Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству.

    Фото: КГА
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    Архитектурный облик разработала компания «Проект Энерго Инжиниринг».

    Первая очередь мусороперерабатывающего завода была запущена 16 декабря 2022 года.

    Ранее предполагалось, что второй этап мусорного завода будет готов в ноябре 2023 года, такие сроки «Невский экологический оператор» указывал в документации, когда объявил запрос предложений на строительство и реконструкцию второй очереди КПО.

    Теперь ожидается, что вторую очередь запустят в 2024 году.

    Фото: КГА

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    Мусорный завод на Волхонке
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