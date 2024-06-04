Второй этап мусорного завода на Волхонке обрел очертания. Смольный согласовал облик КПО

Власти Петербурга согласовали облик второго этапа комплекса по переработке отходов «Волхонка». Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по градостроительству.
Архитектурный облик разработала компания «Проект Энерго Инжиниринг».
Первая очередь мусороперерабатывающего завода была запущена 16 декабря 2022 года.
Ранее предполагалось, что второй этап мусорного завода будет готов в ноябре 2023 года, такие сроки «Невский экологический оператор» указывал в документации, когда объявил запрос предложений на строительство и реконструкцию второй очереди КПО.
Теперь ожидается, что вторую очередь запустят в 2024 году.