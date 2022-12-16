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    В Петербурге запустили один из пяти обещанных мусороперерабатывающих заводов. Всего на них потратят 40 млрд рублей

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    Первая очередь мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе официально запущена 16 декабря. На церемонию приехали руководители, которые могут обсудить, как проект Невского экологического оператора будет развиваться дальше.

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», официальный пуск состоялся рано утром в Красносельском районе, в нем участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко и глава Интер РАО Борис Ковальчук. Напомним, два региона и предприятие — это три из четырех акционеров Невского экологического оператора, который реализует программу по строительству заводов; четвертым является ВТБ, но его доля, вероятно, перейдет Петербургу.

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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    Мощность запущенного завода — 200 тысяч тонн отходов в год. Это только первая очередь, вторая — еще на 400 тысяч — запланирована на 2023 год. КПО «Волхонка» — это результат модернизации уже существовавшего здесь производственного комплекса, который ранее принадлежал опытному заводу механизированной переработки отходов (МПБО-2).

    Как сообщает Невский экологический оператор, площадь «Волхонки» вдвое меньше, чем у других подобных предприятий, здесь размещены 90 единиц различного оборудования, 80 % из которого — отечественного производства. В их числе — разрыватель пакетов, трехфракционный барабанный грохот, оптические сепараторы, баллистический, магнитный и вихретоковый сепараторы, трехфракционный воздушный сепаратор, линия прессования вторичных материальных ресурсов, измельчитель для производства RDF-топлива и другое. Основная технология — глубокая сортировка отходов, выделение вторичных ресурсов, переработка горючих фракций в RDF/SRF-топливо. На втором этапе здесь появится также цех компостирования органики, которая будет перерабатываться в технологический грунт.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о технологии, которую выбрали для КПО «Волхонка» и других будущих заводов Невского экологического оператора. Сжигания и термической обработки не предполагается, на областных площадках запланировано размещение собственных полигонов для неперерабатываемых хвостов. В качестве образца выбран подмосковный КПО «Восток».

    Общий объем инвестиций в две очереди строительства завода на Волхонке — 6,3 млрд рублей, в следующем году предполагается привлечение займа от ППК «Региональный экологический оператор» (его глава Денис Буцаев тоже принял участие в церемонии). Примерно в 6 миллиардов ранее и оценивалась стоимость каждого из шести заводов, которые должны появиться по программе петербургского регоператора, а, по словам Бориса Ковальчука, общий объем инвестиций составит 40 млрд. Каждый — на 600 тысяч тонн в год. Два — в черте города и без полигонов (на Волхонке и в Левашово), три — в Ленинградской области.

    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    piterez16 Дек 2022 в 10:55
    Запустили для галочки, все ненасытные разъехадись, а потом все и отключили...
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