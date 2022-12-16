В Петербурге запустили один из пяти обещанных мусороперерабатывающих заводов. Всего на них потратят 40 млрд рублей

Первая очередь мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе официально запущена 16 декабря. На церемонию приехали руководители, которые могут обсудить, как проект Невского экологического оператора будет развиваться дальше.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», официальный пуск состоялся рано утром в Красносельском районе, в нем участвовали губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко и глава Интер РАО Борис Ковальчук. Напомним, два региона и предприятие — это три из четырех акционеров Невского экологического оператора, который реализует программу по строительству заводов; четвертым является ВТБ, но его доля, вероятно, перейдет Петербургу.

Мощность запущенного завода — 200 тысяч тонн отходов в год. Это только первая очередь, вторая — еще на 400 тысяч — запланирована на 2023 год. КПО «Волхонка» — это результат модернизации уже существовавшего здесь производственного комплекса, который ранее принадлежал опытному заводу механизированной переработки отходов (МПБО-2).

Как сообщает Невский экологический оператор, площадь «Волхонки» вдвое меньше, чем у других подобных предприятий, здесь размещены 90 единиц различного оборудования, 80 % из которого — отечественного производства. В их числе — разрыватель пакетов, трехфракционный барабанный грохот, оптические сепараторы, баллистический, магнитный и вихретоковый сепараторы, трехфракционный воздушный сепаратор, линия прессования вторичных материальных ресурсов, измельчитель для производства RDF-топлива и другое. Основная технология — глубокая сортировка отходов, выделение вторичных ресурсов, переработка горючих фракций в RDF/SRF-топливо. На втором этапе здесь появится также цех компостирования органики, которая будет перерабатываться в технологический грунт.

