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    Мусорный оператор Петербурга ищет сортировщиков в аренду для своего завода

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    Невский экологический оператор (НЭО) объявил конкурс на предоставление персонала для своего нового завода на Волхонке. Вторую очередь запустят в следующем году.

    Документация опубликована накануне, стартовая стоимость — 285 млн рублей. Судя по техзаданию, НЭО требуются сортировщики: в числе обязанностей — визуальный осмотр и определение морфологического состава отходов, выявление и отделение полезных фракций, их отбор и перемещение к пресс-компакторам, обеспечение работы сортировочной линии.

    В самом НЭО «Фонтанке» уточнили, что заранее ищут сотрудников для второй очереди своего первого мусороперерабатывающего завода «Волхонка». Первая очередь его уже работает, вторую запустят в 2024 году. Напомним, производственный процесс там предусматривает сортировку и направление различных видов мусора на разные линии переработки.

    Предоставление персонала для временной работы — распространенная форма найма работников на крупных производствах или объектах. В частности, «Метрострой Северной столицы» неоднократно объявлял торги на привлечение в аренду рабочих различных специальностей для строительства новых станций.

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