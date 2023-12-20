Мусорный оператор Петербурга ищет сортировщиков в аренду для своего завода

Невский экологический оператор (НЭО) объявил конкурс на предоставление персонала для своего нового завода на Волхонке. Вторую очередь запустят в следующем году.



Документация опубликована накануне, стартовая стоимость — 285 млн рублей. Судя по техзаданию, НЭО требуются сортировщики: в числе обязанностей — визуальный осмотр и определение морфологического состава отходов, выявление и отделение полезных фракций, их отбор и перемещение к пресс-компакторам, обеспечение работы сортировочной линии.

В самом НЭО «Фонтанке» уточнили, что заранее ищут сотрудников для второй очереди своего первого мусороперерабатывающего завода «Волхонка». Первая очередь его уже работает, вторую запустят в 2024 году. Напомним, производственный процесс там предусматривает сортировку и направление различных видов мусора на разные линии переработки.